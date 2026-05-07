Europa Press

El crucero 'Hondius' no atracará en Canarias: "Solo fondeará y la evacuación será en lancha"

Los tres asturianos que están a bordo del crucero “MV Hondius”, afectado por un brote de hantavirus, están "sin síntomas” y, de momento, considerados como “contactos no estrechos y en aislamiento”. Así lo ha explicado en la mañana de este jueves la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, minutos después de ser informada por el secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, Javier Padilla.

El barco tiene previsto llegar a Tenerife este domingo. Al día siguiente, el lunes, “probablemente” los viajeros españoles sean trasladados al Hospital Gómez Ulla, de Madrid, donde la idea es que permanezcan, de manera voluntaria, “todo lo que les queda de aislamiento antes de darles el alta”, ha agregado la titular de Salud.