Pablo Álvarez

Asturias facilita el acceso al máximo grado de dependencia para personas con ELA con ayudas de hasta 9.850 euros al mes

El Gobierno de Asturias ha activado hoy el protocolo de acceso al nuevo grado III+ (tres plus) de Dependencia, el nivel máximo, previsto para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurológicas de alta complejidad y curso irreversible. Este grado "permitirá percibir prestaciones económicas de hasta 9.850 euros mensuales para financiar cuidados intensivos en el domicilio", ha destacado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

Este nuevo nivel está pensado para personas con dependencia extrema que requieren apoyos continuados y especializados. En función de sus necesidades y de los servicios contratados, la ayuda podrá alcanzar el máximo de 9.850 euros. También se podrá conceder una prestación de inferior cuantía, siempre que esta sea al menos de 3.200 euros al mes.