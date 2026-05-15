Amor Domínguez

El Fernando Alonso que pilota el Parque Natural de Somiedo: "Recibimos ecoturistas de todo el mundo El Fernando Alonso que pilota el Parque Natural de Somiedo: "Recibimos ecoturistas de todo el mundo que se sorprenden al ver osos con vacas pastando"

A Fernando Alonso lo conoce todo el mundo en Somiedo. Pero no por ser el piloto de Fórmula 1, sino por dirigir desde hace diez años el Parque Natural. "Tengo el teléfono de casi todos", dice. De los casi mil habitantes que tiene este concejo del occidente asturiano que limita con León y cuyo impresionante paisaje dará la vuelta al mundo, gracias al rodaje en Valle de Lago de la última película de la saga "Los Juegos del Hambre". Luis Fernando Alonso Sierra es ingeniero agrónomo, tiene 55 años, es natural de Ballota (Cudillero) y su oficina está rodeada de verdes praderas, lagos y osos: "Es un privilegio trabajar en Somiedo".