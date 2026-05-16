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Barbón eleva el tono tras las críticas de Ayuso: "Si no se respeta Asturias, aquí estará su presidente para hacerse respetar"

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El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha situado este viernes la polémica con la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el terreno de la defensa institucional de Asturias. El presidente del Principado ha asegurado que no pretende abrir una confrontación personal con la mandataria madrileña, pero sostuvo que tiene la obligación de responder cuando, a su juicio, se “ataca” y se “falta al respeto” a la comunidad autónoma.

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