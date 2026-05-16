Guardia Civil

Hallan el cuerpo del montañero inglés desaparecido en los Picos de Europa desde el jueves: murió tras despeñarse en la canal de Moeño

Los equipos de emergencias y rescate leones localizaron este mediodía el cadáver del montañero inglés desaparecido desde el jueves por la tarde en los Picos de Europa. El cadáver se encontraba en la canal de Moeño, punto en el que se le había situado inicialmente.

Fueron componentes del GREIM de la Guardia Civil de Sabero (León) quienes, mientras realizaban la ruta a pie, localizaron a la persona desaparecida, fallecida, en una zona de difícil acceso en el paraje Fuente Palombar, en el término municipal de Posada de Valdeón (León).

Por las primeras informaciones podría haberse despeñado.

La extracción del cuerpo ha sido efectuada por el GREIM de Sabero (León), junto con el helicóptero de la Unidad Aérea de la Guardia Civil de León, hasta Riaño. La autopsia detemrinará de forma fehaciente el motivo del fallecimiento.