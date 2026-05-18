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Los escolares del Occidente defienden en la Junta "Los Valores del Medio Rural en Asturias"

Los escolares del Occidente defienden en la Junta "Los Valores del Medio Rural en Asturias"

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Los escolares del Occidente defienden en la Junta "Los Valores del Medio Rural en Asturias"

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

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Los escolares han ejercido de diputados y diputadas y defendido sus propuestas. Julia Menéndez y Ammar Saada Ilah  , del Colegio Jovellanos, han hablado del "Apoyo institucional para los clubes deportivos de los concejos de 5.000 habitantes". Vera Antón y Daira Fernández, del CRA Ría del Eo, ha presentado la propisición "Defendamos el rural con hechos". Julia Amor y Ander González, del Colegio La Paloma, ha planteado la propuesta"Espacios vivos para la infancia y la adolescencia en Castropol”. Verónica Vilarello y  Lucas Álvarez, del CRA Oscos, ha hablado sobre "Los valores del medio rural en Oscos", y Antía Álvarez y Roque Suárez, del IES Elisa y Luis Villamil, sobre la proposición “Una gran fortaleza del medio rural: la solidaridad vecinal”.

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