VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

Los escolares del Occidente defienden en la Junta "Los Valores del Medio Rural en Asturias"

Los escolares han ejercido de diputados y diputadas y defendido sus propuestas. Julia Menéndez y Ammar Saada Ilah , del Colegio Jovellanos, han hablado del "Apoyo institucional para los clubes deportivos de los concejos de 5.000 habitantes". Vera Antón y Daira Fernández, del CRA Ría del Eo, ha presentado la propisición "Defendamos el rural con hechos". Julia Amor y Ander González, del Colegio La Paloma, ha planteado la propuesta"Espacios vivos para la infancia y la adolescencia en Castropol”. Verónica Vilarello y Lucas Álvarez, del CRA Oscos, ha hablado sobre "Los valores del medio rural en Oscos", y Antía Álvarez y Roque Suárez, del IES Elisa y Luis Villamil, sobre la proposición “Una gran fortaleza del medio rural: la solidaridad vecinal”.