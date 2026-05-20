VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

José Luis Alonso, "Asturiano del mes" por su defensa del pastoreo en los Picos de Europa

José Luis Alonso Zaragoza, pastor de los Picos de Europa y quesero elaborador de gamonéu del puerto, ha sido elegido "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA. El periódico quiere reconocer con este galardón la labor desarrollada por este cangués de 30 años que es el más joven de los cuatro elaboradores que aún mantienen sus rebaños en los puertos del Parque Nacional y que hacen queso en las majadas, en este caso concreto en la de Gumartini (Cangas de Onís), manteniendo viva una tradición milenaria que ha moldeado el paisaje de este espacio natural protegido y contribuido a su conservación ambiental. El galardonado, además, encarna la reivindicación del potencial del mundo rural asturiano y del papel clave que los jóvenes juegan en un nuevo futuro para los pueblos.