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La DGT se pone seria con la nueva medida que quiere implantar tras la baliza v16: llega el 0,2 con multas de 500 euros que ha tenido un primer rechazo en el Congreso

La Comisión de Interior del Congreso, con competencia legislativa plena, ha rechazado la Proposición de Ley del PSOE que pretendía bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC.

La iniciativa, que ya no continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, ha recabado 19 votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC, mientras que han apoyado la proposición 18 diputados de PSOE, Sumar y PNV.

En el debate de la iniciativa, la portavoz 'popular', Bella Verano, ha dicho que la norma nace "con una evidente falta de contenido y de solidez y se ha preguntado porqué no se ha tramitado mediante real decreto o como un proyecto de ley del Gobierno. "Estamos ante una forma de actuar que evita controles, que reduce el análisis técnico y que diluye la responsabilidad que debería asumir el Gobierno cuando impulsa una medida de este calado", ha afeado.