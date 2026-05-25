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Emmannuel Charpentier, nueva "honoris causa" por la Universidad de Oviedo: "La ciencia es el instrumento más poderoso para comprender el mundo y actuar sobre él con prudencia”

Una herramienta de edición genética (de cortar y pegar ADN) descubierta hace 15 años, y que ya ha permitido curar enfermedades, ha propiciado que una de sus artífices haya sido investida este mediodía doctora “honoris causa” por la Universidad de Oviedo.

La microbióloga y bioquímica francesa Emmannuel Charpentier (1968) ha subrayado en su discurso que “la ciencia es el instrumento más poderoso que jamás hemos inventado para comprender el mundo y actuar sobre él con prudencia”.

Charpentier ha añadido que, en “una época en la que la información avanza más rápido que la comprensión, y en la que los hechos se tratan a veces como una mera cuestión de opinión, el trabajo paciente, riguroso y autocorrectivo de la ciencia no es un lujo: es una necesidad cívica”. Más información