A.D.

La explicación científica a que Asturias parezca Andalucía por una ola de calor extrema: una dorsal sobre Europa, calentamiento solar de la superficie y llegada de aire africano

Quinto día consecutivo de una ola de calor extrema que asfixia a Asturias. La región alcanzó este lunes la cuarta temperatura más alta del país, con 34,9 grados en Oviedo, superando a Sevilla (33,8), Córdoba (31,3), Cáceres (32,7) o Madrid (30,8). Pero lejos de desinflarse, el verano de mayo se queda. Mañana, martes, las máximas bajarán un poco (en torno a los 32) para subir de nuevo el miércoles hasta los 34. Eso sí, el bochorno vendrá acompañado de tormentas con granizo. Más información