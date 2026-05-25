A.D.

El Gobierno de Asturias aprueba el proyecto de Ley de Salud Mental para fortalecer derechos, fomentar la prevención y combatir el estigma

El Gobierno del Principado ha aprobado esta mañana el proyecto de Ley de Salud Mental, "una norma que persigue fortalecer derechos, fomentar la prevención y combatir el estigma, y que sitúa Asturias a la vanguardia nacional en participación y atención comunitaria", ha destacado el Ejecutivo autonómico.

“Esta ley es la expresión de un compromiso colectivo", ha subrayado la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra. Y ha añadido que el impulso de la norma "es la respuesta a un mandato social claro: cuidar más y cuidar mejor".

El texto que el Gobierno regional remite a la Junta General del Principado, para su debate y eventual aprobación, "protege, acompaña y reconoce la dignidad de todas las personas”, ha señalado la titular de Salud.