A.D.

Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas

El episodio de altas temperaturas que ha alcanzado estos días al Principado de Asturias ha obligado a la Consejería de Educación a emitir un aviso en el que orientan a los centros a extremar la prudencia en la organización y desarrollo de las actividades en los colegios. Así, entre otras medidas, se aconseja adaptar los horarios y actividades, evitando, en la medida de lo posible, la realización de actividades físicas intensas o al aire libre en las horas de mayor calor. Como novedades, una guía y una infografía informan ahora, entre otras cosas, cómo se puede solicitar la suspensión de las clases presenciales en caso de llegar al nivel rojo. Más información