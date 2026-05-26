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Toda Asturias estará mañana en alerta a partir de las dos de la tarde: la AEMET pronostica "tormentas fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento"

Segunda semana de calor extremo en todo el territorio español que invita a pasar las horas en el agua durante el día. Pero por la noche se va notando la dificultad de conciliar el sueño. La situación no mejora y abrir las ventanas no ayuda mucho. Las altas temperaturas han dado comienzo a las noches tropicales y los mejores aliados son ya el aire acondicionado y los ventiladores. En Bilbao esta madrugada no han bajado de los 25 grados y a medio día los termómetros ya alcanzaban los 35. Un calor que se ha notado en todo el territorio. Los peregrinos buscando el mes de mayo para hacer un camino de Santiago más fresco se han encontrado con todo lo contrario. Y en una playa de Llanes, Asturias, los visitantes de este fin de semana han sido unos terneros huyendo del calor del interior. Más información