A.D.

Uber ya está en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos

Uber, plataforma estadounidense de movilidad, comenzará a ofrecer a partir de las 11.00 de hoy sus servicios en Asturias. La compañía iniciará su actividad en la región con la implantación de 40 vehículos de turismo con conductor (VTC) que se repartirán de forma equitativa entre las ciudades de Oviedo, Gijón y Avilés. Desde esas localidades, los usuarios podrán solicitar los viajes a través de la aplicación móvil de Uber. De momento, solo podrán utilizar los servicios denominados como UberX, los más básicos que ofrece la plataforma, que en otras ciudades permite desplazarse en vehículos de alta gama.

Asturias es la decimosegunda comunidad autónoma española en la que Uber tiene actividad. Y con la incorporación de Oviedo, Gijón y Avilés, ya son veinte las ciudades del país donde la plataforma ofrece sus servicios, según explicó a LA NUEVA ESPAÑA el director general de la compañía para España y Portugal, el argentino Felipe Fernández Aramburu. "Llegamos para dar respuesta a la gran demanda latente que existe: en el último año más de 600.000 personas han abierto la aplicación de Uber para intentar pedir un viaje en Asturias", detalló el directivo.