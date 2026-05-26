Atlas News

Las vacas van a la playa en Asturias: las insólitas imágenes de un grupo de "xatines" en la orilla de un arenal de Llanes en plena ola de calor

Ni las vacas soportan este calor asfixiante. Están produciendo menos leche, según aseguran los ganaderos, y algunas se atreven incluso a bajar a la playa para refrescar. Así pasó hace dos días en la playa de Borizu de Llanes. La cofradía de pescadores compartió en redes sociales un vídeo con las insólitas imágenes de un grupo de xatas en la orilla del popular arenal.

"Con este día de calor tan espectacular que estamos disfrutando, ¡nadie se quiere perder un buen baño en Llanes! Nos ha llegado a través de WhatsApp este vídeo increíble de unas 'xatines' que no han dudado en bajar hoy mismo a la arena de la playa de Borizu para refrescarse y disfrutar del Cantábrico", escribieron junto al vídeo, que se ha hecho viral. Más información