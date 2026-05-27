¿Cómo avisaría Asturias de un accidente grave en una empresa química?: un simulacro de Emergencias hace sonar una treintena de sirenas en Asturias

El Servicio de Emergencias del Principado ejecutará este miércoles un simulacro para familiarizar a la población asturiana ante un posible incidente de estas características que incluirá la puesta en funcionamiento de la red de sirenas y el envío de ES-Alert a móviles.

El ejercicio afectará a los concejos de Avilés, Carreño, Corvera, Gijón, Oviedo y Belmonte de Miranda. El sistema de sirenas, que cuenta con 28 instalado en puntos estratégicos de esta zona de Asturias sonará de forma progresiva entre las 10.00 y las 12.00 horas

Estas alarmas emitirán dos tipos de señales audibles en toda la zona definida: una para indicar el inicio de la alerta (tres señales separadas por intervalos de 5 segundos) y otra para anunciar su finalización (señal continua durante 30 segundos).