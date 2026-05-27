Europa Press

Un conocido abogado asturiano, investigado en la nueva causa que golpea al PSOE por la trama de la "fontanera" Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado imputar al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, a la gerente del partido, Ana María Fuentes, y al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en la causa en la que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez. El letrado ovetense Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Santos Cerdán, figura entre los investigados por el caso que hoy llevó a la UCO de la Guardia Civil a acudir a la sede de Ferraz Más información