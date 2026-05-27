Amor Domínguez / Atlas News

¿Cuándo se irá de Asturias la sofocante ola de calor? Los termómetros bajarán de golpe más de diez grados

¿Cuándo Asturias será Asturias? ¿Cuándo dejará de parecer Andalucía? ¿Cuándo se irá esta sofocante ola de calor? Tras siete días con los termómetros por encima de los 30 grados, la región irá poco a poco volviendo a la normalidad, volviendo a ser primavera. Así y según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas bajarán de aquí al fin de semana más de diez grados de golpe. Gijón pasará de los 34,6 grados registrados hoy a los 23 del sábado. De igual forma, el mercurio en Oviedo se desplomará de los 33,5 de este miércoles a los 22. En cualquier caso, este descenso térmico será pasajero. Más información