A.D.

Barbón defiende la “limpieza” y "dignidad" del PSOE en plena presión judicial sobre el partido: "Ninguno de los ministros de Zapatero tuvo que dimitir por corrupción"

El presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió este miércoles en la Junta General que el PSOE es una organización “limpia y digna”, en respuesta a las acusaciones de Vox sobre los casos de supuesta corrupción que afectan al partido. El jefe del Ejecutivo asturiano admitió que puede haber dirigentes que “no son dignos” de militar en el PSOE, pero separó esos comportamientos de la trayectoria de una formación que, subrayó, está integrada por “millones de votantes y miles y miles de militantes”.

El debate llegó en un momento especialmente delicado para el PSOE. Solo veinticuatro horas después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrase a Ferraz para requerir documentación en relación con una presunta trama dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que le afectaban al PSOE o al Gobierno. Y con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero citado a declarar por la Audiencia Nacional como investigado en el caso "Plus Ultra", por presuntos delitos de tráfico de influencias. Más información