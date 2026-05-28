A.D.

El Principado abre un expediente a Uber por llevar viajeros dentro de los concejos: "Pueden ser infracciones muy graves"

El Gobierno de Asturias ha abierto un expediente sancionador a la plataforma de movilidad Uber, que desembarcó en la región el pasado día 19, por la prestación de servicios de transporte urbano "sin la preceptiva autorización", según ha informado este jueves el Principado en un comunicado.

"La normativa vigente establece que las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC) tienen carácter estrictamente interurbano, lo que supone que solo pueden realizar servicios cuyo origen y destino excedan del ámbito urbano, salvo las excepciones previstas en la legislación para determinados contratos de, al menos, dos días de duración", ha indicado el Ejecutivo regional.