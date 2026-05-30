VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

Salvador Ondó, gran icono de la sidra y su cultura, "Asturiano del mes" de LA NUEVA ESPAÑA: "

Salvador Ondó (Malabo, Guinea Ecuatorial, 1981) ha sido designado por LA NUEVA ESPAÑA "Asturiano del mes" de febrero, en vísperas del inicio de una nueva campaña sidrera, por su brillantísimo palmarés como escanciador y tras haberse alzado con su séptimo título regional de la especialidad, gesta de récord que le sitúa por derecho propio en el Olimpo de los grandes echadores de la historia.

A tan destacada trayectoria en los concursos de escanciadores se suma una apasionada defensa de la cultura tradicional asturiana. Prueba de ello es, también, su menos conocida faceta de cantante de tonada o sus colaboraciones con asociaciones o artistas de la región, la última de ellas con Rodrigo Cuevas. Asimismo, Ondó ha publicado el libro "La sidra, el ADN asturiano distinto al resto de la península", en el que narra su biografía y cómo fue su integración en Asturias, algo en lo que se ha convertido en un ejemplo para la nueva Asturias diversa, tras superar todas las barreras socioculturales y erigirse en un exponente de asturianía.

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