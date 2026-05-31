VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Fernando Rodríguez

Jesús María Chamorro, presidente del TSJA: “La situación de los juzgados de Oviedo es frustrante y hace tiempo que no se soporta"

Jesús María Chamorro González preside el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) desde diciembre de 2019 y fue reelegido en 2025 para un segundo mandato. Magistrado de larga trayectoria, llegó a la carrera judicial en 1989, ejerció en Pravia, Cádiz y el País Vasco, y desde 1998 desarrolla su labor en Asturias, donde fue presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo antes de asumir la Presidencia del alto tribunal asturiano.