A.D. / Europa Press

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Luis Lorenzo "buscaba mujeres ricas, sin hijos" y tenía especial interés en Carmen Lomana

El actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, se sientan en el banquillo por maltratar y estafar a la tía anciana de esta última, Isabel Suárez, que murió en su casa el 28 de junio de 2021. En este juicio no se verá uno de los hallazgos más sorprendentes del sumario del caso, al que ha tenido acceso el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. La Guardia Civil no ha logrado averiguar por qué Lorenzo tenía en su casa 142.315 euros en efectivo. Una mujer que fue pareja del actor asegura que, años atrás, en 2014, el hombre le estafó una cantidad algo menor (130.000 euros). Más información