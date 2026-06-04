Policía Nacional

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Detenido en Oviedo un albañil colombiano buscado por secuestro extorsivo y tenencia de armas en su país

Agentes de la Policía Nacional han completado con éxito una operación internacional en Asturias que ha culminado con la detención de un ciudadano de nacionalidad colombiana en la ciudad de Oviedo. El sospechoso se encontraba bajo una orden de busca y captura de la Interpol a petición expresa de las autoridades judiciales de su país de origen, con el objetivo de iniciar de inmediato los correspondientes trámites para su extradición. Más información