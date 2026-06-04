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Muere a los 56 años la artista francoiraní Marjane Satrapi, premio "Princesa de Asturias" de Comunicación 2024: "Falleció de tristeza"

La artista francoiraní Marjane Satrapi, premio "Princesa de Asturias" de Comunicación y Humanidades 2024 y mundialmente conocida por el cómic y película 'Persepolis', falleció a los 56 años, según informaron este jueves sus allegados.

"Marjane Satrapi murió de tristeza poco más de un año después del fallecimiento de Mattias Ripa, su esposo y el amor de su vida", señala un comunicado de sus familiares citado por medios locales, así como amigos en declaraciones a France Info. Más información