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Pravia desafía a la lluvia y sale en procesión con el Santísimo sobre las alfombras florales y de sal: "Es el año que más guapas quedaron"

Pravia desafía a la lluvia y sale en procesión con el Santísimo sobre las alfombras florales y de sal: "Es el año que más guapas quedaron"

Sara Arias

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Pravia desafía a la lluvia y sale en procesión con el Santísimo sobre las alfombras florales y de sal: "Es el año que más guapas quedaron"

Sara Arias

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La lluvia intermitente de esta mañana de jueves no impidió que los pravianos celebrasen la misa y procesión de Corpus Christi, que discurrió por encima de las bonitas y trabajadas alfombras florales y de sal que elaboraron un grupo de voluntarios de la parroquia. Los niños y niñas que han recibido la Primera Comunión este año fueron los grandes protagonistas abriendo el paso religioso que recorrió el casco histórico de la villa. Más información

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