GUARDIA CIVIL / POLICÍA NACIONAL

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La banda relacionada con "La Santa" tenía 6,5 kilos de cocaína comprada en Madrid y una plantación "indoor" de cannabis en una nave de las Cuencas, con 762 plantas

La banda relacionada con "La Santa", desarticulada por la Guardia Civil y la Policía Nacional esta semana en el marco de la operación “Guillao-Marcoris”, introducía cocaína en Asturias procedente de Madrid. La banda, "una de las más activas en la región", operaba en una nave y vivienda anexa en la Cuenca del Caudal y en una segunda vivienda del municipio de Oviedo. Finalmente fueron siete las personas detenidas, tal como publicó LA NUEVA ESPAÑA, de nacionalidad española, dominicana y venezolana, de entre 22 y 50 años, como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública en las modalidades de tráfico, elaboración y cultivo de drogas. Algunos de ellos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.

Durante la operación, se intervinieron cinco vehículos (algunos de ellos contaban con doble fondo), 6,5 kg de cocaína, 191,6 gr de hachís, 3.183,6 gr de marihuana seca, 762 plantas de marihuana de diversos tamaños, 268,9 gr de sustancia anfetamínica, y diversas cantidades de sustancia para adulterar la cocaína como es la lidocaína (5.450 gr.), acetona (5 litros), ácido clorhídrico (200 cl), acetato etílico (40 cl), 59.606 euros y diversos teléfonos móviles de alta gama. Además de herramienta y útiles utilizados para la adulteración de la cocaína. Más información