A.D. / Atlas News

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El lote de productos asturianos que los Reyes regalaron al Papa Leon XIV: embutidos, quesos y conservas regados con sidra

Los reyes han mantenido un encuentro privado con los reyes y sus hijas en el interior del Palacio Real. Tras la ceremonia de bienvenida en el patio exterior, con salvas incluidas, los reyes han invitado a León XIV al interior del palacio. Junto a ellos, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Los reyes han mantenido una charla previa con el pontífice en el salón del Trono. Los micrófonos de las cámaras han captado algunos de los comentarios intercambiados entre Felipe VI y la reina con el papa. Letizia le ha reconocido a León XIV que sea un hombre “de la calle” con gran conocimiento del ser humano, algo que él mismo ha repetido con una sonrisa. Más información