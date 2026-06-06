GOBIERNO DE ASTURIAS

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El Presidente del Principado asiste a la recepción al Papa en el Palacio Real

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha asistido hoy a la ceremonia de bienvenida que la Familia Real ha ofrecido al Papa León XIV, que inicia hoy en Madrid un viaje de seis días a España.

El Papa llegó al Palacio Real de Madrid con 17 minutos de retraso sobre la hora prevista, fue recibido con honores de Estado en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid por los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía.