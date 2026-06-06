A.D. / Europa Press

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¿Por qué solo seis mujeres en el mundo pueden vestir de blanco ante el Papa León XIV?: las claves del vestido de la Reina Letizia para ver al Pontífice

León XIV inicia su Viaje Apostólico con una llegada cargada de simbolismo institucional, mensajes de esperanza y una cuidada puesta en escena en la que tradición, diplomacia y emoción caminaron de la mano. El avión papal aterrizaba a las 10:15 horas en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. A pie de pista aguardaban los Reyes Felipe VI y Letizia, acompañados por las principales autoridades del Estado. Tras un breve saludo en el Pabellón de Estado, la comitiva se trasladó al Palacio Real para la ceremonia oficial de bienvenida, a la que también se incorporaron la princesa Leonor y la infanta Sofía.