Amor Domínguez

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Queipo cuestiona el compromiso y la palabra de Barbón con Asturias, y este supedita sus críticas a una orden de Génova

El presidente del Partido Popular, Álvaro Queipo, cuestionó este miércoles el compromiso de Adrián Barbón con Asturias, acusándolo de firmar acuerdos que “ni respeta ni hace respetar”. Habló del “Fevemocho” y la financiación autonómica. Críticas que el presidente del Principado respondió asegurando que el popular actúa “por órdenes de Génova”, mientras se instala en una oposición basada en el rechazo sistemático. Más información