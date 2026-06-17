A.D.

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Asturias, a 40 grados: la AEMET alerta de la llegada el fin de semana de una gran ola de calor, mayor que la de mayo, con temperaturas nunca vistas

Si la ola de calor del pasado mes de mayo ya fue extrema y batió récords de temperaturas, la que viene ahora será aún mayor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de la entrada, este fin de semana, de aire cálido proveniente del sur, dando lugar a un domingo de muchísimo bochorno en todo el país. Así, se espera que la región roce, por primera vez este año, los 40 grados. Según las previsiones (que suelen superarse), Cangas del Narcea llegará a los 39, Langreo a los 37, Oviedo a los 36, Gijón a los 30 , Avilés y Llanes a los 29, y Navia a los 28. Más información