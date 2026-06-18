Miki López /Amor Domínguez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Asturias necesita muchos soldadores, pero a Sonia Fernández no la contratan por ser mujer: "Me dicen que no tienen vestuarios femeninos y que les sale más barato un chavalín"

Sonia Fernández Díaz es soldadora y lleva varios meses echando currículums de trabajo "a destajo" en Asturias. En una región en la que se necesitan muchos soldadores, las empresas no la contratan porque no tener los talleres adaptados a las mujeres. La mayoría carecen de vestuarios femeninos, al ser una profesión muy masculinizada. "Me habían comentado que me iba a encontrar con este problema, pero pensé que era broma. Y no, es real. Me dicen que les sale más barato contratar a un chavalín que a mí, porque tendrían que hacer obras", cuenta. Su desesperación ha llegado al punto de decir que no necesita vestuarios y a plantearse incluso un cambio de nombre (masculino) en el DNI. "Pero nada, se ríen y no me contestan más", lamenta. Más información