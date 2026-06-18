VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Mario Canteli

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Un centenar de médicos hacen cola en Presidencia en espera de una solución a sus reivindicaciones: "Está en su mano parar este conflicto"

En la última concentración de finales de mayo junto a la Junta General del Principado y Presidencia colgaron sus batas blancas en la valla en señal de protesta. Este jueves tocó hacer una gran cadena en el mismo lugar. Cerca de un centenar de médicos convocados por el sindicato SIMES se concentraron en Oviedo para reclamar al Gobierno regional que atienda sus peticiones.

La organización, surgida en los últimos meses en Asturias al calor del conflicto sanitario que ha llevado a los profesionales a la huelga general desde enero –a razón de una semana al mes, como la que ahora toca– en toda España, dirige a la ministra de Sanidad, Mónica García, sus quejas al igual que el SIMPA –convocante del paro en Asturias que también secunda SIMES–, pero además estos también ponen el foco en el Ejecutivo regional de Adrián Barbón. Más información