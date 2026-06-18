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El juez Calama imputa a las hijas y a la secretaria de Zapatero tras la declaración del expresidente

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado poner las actuaciones judiciales del denominado caso Zapatero en conocimiento de las hijas del expresidente del Gobierno, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa.

El magistrado toma esta decisión a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito del martes pasado pidió a Calama que tomase declaración a las hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno en calidad de investigadas. Más información