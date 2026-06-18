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Sánchez se abre a convocar elecciones generales si decaen los Presupuestos

El Gobierno está decidido a presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 y, en esta ocasión, hacerlo en tiempo y forma. La votación de totalidad se produciría el próximo otoño, según el calendario que manejan en Moncloa. Esta hoja de ruta, coincidiendo con la recta final de la legislatura y en un contexto de elevada presión judicial y política de los propios socios parlamentarios, ha elevado entre los grupos parlamentarios las sospechas de un adelanto electoral técnico. A finales de año o en el primer semestre de 2027. De hecho, en privado se ha trasladado al PNV el compromiso de que no habrá un ‘superdomingo’ electoral ante su rechazo, compartido en ciertos sectores del PSOE, de que coincidan las generales con las municipales y autonómicas. Más información