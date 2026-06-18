VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Irma Collín

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Las trabajadoras de las escuelinas reclaman sus derechos en Oviedo: "No somos aparcamientos somos los cimientos"

Las trabajadoras de las escuelinas vuelven a coger fuerza en su decimocuarta jornada de huelga. Las educadoras, unas 700 en toda Asturias, exigen al Principado una mesa de diálogo con el comité de huelga integrado únicamente por CC OO. Según el sindicato, el seguimiento del paro de este martes alcanza el 65% en la red autonómica y llega al 75% en las escuelas municipales, alcanzando el 100% en algunos concejos como Mieres, Noreña o Ribadesella. Datos que calculan sobre la plantilla excluida de servicios mínimos.