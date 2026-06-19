A.D.

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"Peligro importante" en Asturias por la masa muy cálida de aire sahariano que entrará el domingo: la AEMET alerta de máximas de 40 grados

La gran ola de calor que llegará este fin de semana a la Península Ibérica dejará temperaturas nunca vistas para la época del año y, además, durante varios días. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de que lo que viene es un "episodio de temperaturas muy altas y persistentes", que en Asturias alcanzará su máximo el miércoles de la semana que viene, con 40 grados de máxima. Ese día todo el Principado estará por encima de los 30. Más información