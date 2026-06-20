VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

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"Nervios" entre los miles de aspirantes a maestros que este sábado celebran su oposición: "No me imagino trabajando de otra cosa"

"Muchos nervios" es lo que se palpó esta mañana en las cinco sedes (Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Corvera) de las oposiciones al cuerpo de maestros y de catedráticos de Música y Artes Escénicas. Un total de 6.014 aspirantes admitidos para cubrir 566 plazas para ambos cuerpos con la novedad de aglutinar las dos partes del examen (la teoría y la práctica) en una misma jornada a excepción de las especialidades de Música, en el caso de maestros, y de las plazas de catedrático, que afrontarán las dos fases en días separados.

"Tenemos una gran cantera; si no, no tendríamos tantos aspirantes", celebró la consejera de Educación, Eva Ledo, en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, en la que se celebró la prueba de Educación Primaria. Era la especialidad para la que más plazas se ofertaban: 148 en total. Había para esta modalidad 1.556 candidatos, por detrás de la especialidad más numerosa que fue Educación Infantil: 1.675 admitidos para 85 plazas. Más información