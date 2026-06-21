A.D. / Europa Press

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El CGPJ estudia si Peinado cometió una "falta grave" al decir que los escoltas de Begoña Gómez podían ayudarle a huir

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha celebrado este domingo de manera telemática una reunión extraordinaria para estudiar el auto del juez de Madrid Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en el que apuntaba que sus escoltas podrían ayudarle en una eventual fuga. La reunión, que se inició a las 10 de la mañana, fue suspendida sin llegar a analizar el contenido de la resolución. Está previsto que la discusión continúe este lunes, de manera presencial, a partir de las 9 de la mañana.

La presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo Isabel Perelló convocó la noche del sábado a la Comisión Permanente en virtud del artículo 608.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que este órgano "también podrá, de oficio, ordenar al Promotor de la Acción Disciplinaria la iniciación o continuación de un expediente disciplinario", en este caso a Peinado. Más información