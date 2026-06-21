A.D.

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El "extraño" fenómeno que se dibujó en el cielo de Turón (y no, no es un ovni): "Tuvimos que parar el coche para hacerle fotos"

Lo que iba a convertirse en un trayecto normal de un punto a otro de Turón, acabó siendo la revelación de un fenómeno poco habitual. Luisa María Paz viajaba en su coche cuando, a la altura del pueblo de Cuadriella, vio en el cielo algo "extraño". "Era como un aro negro muy marcado, no entendíamos qué podía ser", explica Paz. Por eso decidió parar el coche y hacerle fotos.

La instantánea, en efecto, muestra ese "aro negro", similar al que se ve en los dibujos animados cuando hay una explosión. Paz lo ubica, más o menos, por el monte de La Ceposa (Turón). "Pensamos que podían ser bichos pero se veían muy marcados y estaban demasiado lejos", explica. La primera fotografía la hizo a las 21.09 horas, la última a las 21.11 horas. En apenas dos minutos el círculo negro desapareció. Más información