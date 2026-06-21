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Gabriel Bernal, Fiscal Superior de Asturias: "Sograndio lleva muchos años operativo y ha envejecido mal, hay que construir un nuevo centro de menores"

Gabriel Bernal, Fiscal Superior de Asturias: "Sograndio lleva muchos años operativo y ha envejecido mal, hay que construir un nuevo centro de menores"

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

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Gabriel Bernal, Fiscal Superior de Asturias: "Sograndio lleva muchos años operativo y ha envejecido mal, hay que construir un nuevo centro de menores"

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

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El Fiscal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, que va camino de cumplir un año en el cargo, se muestra preocupado por el aumento de delitos sexuales y los malos tratos. Los menores son otra fuente de cuidado, y por eso, bajo su mandato, la Fiscalía ha hecho un esfuerzo pedagógico para enseñar en centros educativos los límites legales de sus acciones, especialmente en ámbitos como las redes sociales o el uso del móvil.

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