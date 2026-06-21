VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Miki López

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Gabriel Bernal, Fiscal Superior de Asturias: "Sograndio lleva muchos años operativo y ha envejecido mal, hay que construir un nuevo centro de menores"

El Fiscal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo, que va camino de cumplir un año en el cargo, se muestra preocupado por el aumento de delitos sexuales y los malos tratos. Los menores son otra fuente de cuidado, y por eso, bajo su mandato, la Fiscalía ha hecho un esfuerzo pedagógico para enseñar en centros educativos los límites legales de sus acciones, especialmente en ámbitos como las redes sociales o el uso del móvil.