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El verano irrumpe sin piedad en Asturias: a 36 grados... y subiendo

Asturias ya está en verano. Oficialmente y en sensaciones. La temporada estival ha comenzado este domingo sin piedad, con un bochorno más que notable y temperaturas de hasta 36 grados. Y subiendo. En las playas, a rebosar, resulta difícil encontrar aparcamiento y, en el interior, donde el termómetro aprieta con especial fuerza, los abanicos, la sombra y cualquier elemento del que salga agua fresca se han convertido en aliados imprescindibles.

Con todo, Asturias no es la comunidad peor parada en una ola de calor que está golpeando con especial fuerza. El mercurio está alcanzando cotas más elevadas aún en lugares como País Vasco o Navarra, donde se ha roto la barrera de los 40 grados. Incluso se podrían alcanzar temperaturas récord en esas regiones. Más información