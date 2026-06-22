A.D.

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Casi 2.700 rayos en menos de dos horas y 30,4 grados a las tres de madrugada: la espectacular tormenta que iluminó el cielo de Asturias

La noche del domingo dejó una de las estampas meteorológicas más llamativas de las últimas semanas en Asturias. Una espectacular tormenta descargó sobre Asturias un total de 2.689 rayos en menos de dos horas. Las descargas eléctricas, que afectaron sobre todo al centro y sur de la región, provocaron una subida térmica nunca vista durante la noche. A las tres de la madrugada, los termómetros registraban en el Aeropuerto de Asturias 29,3 grados y en Oviedo, donde cayeron 84 rayos, 27; pasadas las tres y media, las temperaturas ascendieron a los 30,4 grados en Cabo Peñas. Antes, a las doce de la noche, el mercurio en Sotres llegaba hasta los 27,5.