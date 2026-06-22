A.D.

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Emergencias insta a los asturianos a reducir la actividad física y a buscar la sombra ante una ola de calor nunca vista que llegará a los 40 grados

Asturias vuelve a estar en máxima alerta sanitaria por calor. Pero esta vez, y a diferencia de la ola de calor de mayo, el nivel rojo inunda toda la región, salvo el litoral occidental. Además, la alarma activada por el Ministerio de Sanidad perdurará hasta el miércoles. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), martes y miércoles serán los días de mayor intensidad del actual episodio de altas temperaturas que asola todo el país, con máximas de hasta 40 grados, recién inaugurado el verano.

La AEMET ha elevado a nivel naranja (riesgo importante) su alerta de calor para el martes. Entre las 13.00 y las 21.00 horas, la zona central de la región y los valles mineros, el Suroccidente, y la Cordillera y los Picos de Europa estarán en alerta por "un ascenso notable de las temperaturas máximas en el interior central, alcanzándose los 39 grados y puntualmente los 40, en todo el interior". Más información