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La parte de condena contra Ábalos y Koldo por el "enchufe" de "Miss Asturias": un encuentro en un mitin en Gijón, tráfico de influencias y la vista gorda a sus ausencias en el trabajo

La histórica sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos -24 años de cárcel en total- y su asesor Koldo García -19 años de prisión- incluye su condena por un delito de tráfico de influencias por la contratación de la gijonesa Claudia Montes, conocida como "Miss Asturias", en Logiral, sociedad mercantil estatal del grupo Renfe. Por este episodio, la Sala impone al exministro un año y seis meses de prisión, una multa de 500 euros y ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público que implique selección de personal y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. A su asesor le castiga con un año y tres meses de prisión, multa de 200 euros y siete años de inhabilitación en los mismos ámbitos.