A. Domínguez

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Barbón defiende que asumió "responsabilidades desde el primer minuto" tras la tragedia de Cerredo y el PP le recuerda: "Hubo una negligencia clarísima"

Defendió que su Gobierno asumió responsabilidades “desde el primer minuto”, anunció que las ayudas a las familias de víctimas de accidentes laborales mortales entrarán en vigor tras el verano y aseguró que siempre han trabajado con “el propósito de reparar a las víctimas”, pero Adrián Barbón rechazó este miércoles, a pesar de la presión ejercida por el líder del PP, Álvaro Queipo, y el diputado de Foro, Adrián Pumares, respaldar y asumir el dictamen del accidente minero de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores. “Nosotros respetamos el trabajo de la comisión. Lo que no significa que asumamos todas las conclusiones”, afirmó. Más información