Mario Canteli / Amor Domínguez

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Del calorón a la lluvia: las primeras gotas de agua hacen acto de presencia en Asturias

Asturias se derrite a más de 40 grados por segundo día consecutivo en medio de una ola de calor que empezó hace cuatro jornadas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con datos disponibles hasta las 15.00 horas, Cabrales alcanzó este miércoles una máxima de 40,6 grados. Por poco gana a la temperatura extrema que se registró ayer en Salas (40,3). Oviedo, que batió ayer su récord de temperaturas en un mes de junio, lo ha vuelto a hacer, con 38,6 grados. Un valor que roza los 39, registrados el 17 de julio de 2022 y que es la máxima absoluta de la capital. Más información