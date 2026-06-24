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Y el PSOE de Barbón se quedó solo: aprobado definitivamente el dictamen que apunta a exconsejeros por sus responsabilidades en el control de Cerredo

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Fue un cierre sin sorpresas. La investigación parlamentaria del accidente minero de Cerredo, en el que perdieron la vida cinco trabajadores, culminó este miércoles con la aprobación del dictamen de la comisión. Solo el PSOE votó en contra de un acuerdo que mantiene el señalamiento a excargos públicos: los exconsejeros socialistas Belarmina Díaz (ya dimitida tras el siniestro), Enrique Fernández (actual presidente de Hunosa) y Nieves Roqueñí (actual presidenta de El Musel), así como al exviceconsejero Isaac Pola. Igualmente, el dictamen señala a tres funcionarios del Servicio de Minas. Más información