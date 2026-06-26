Miki López

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Ramón Hevia transformó el gallinero de su abuelo en un observatorio y ya espera turistas de EEUU, Alemania y Bélgica para vivir el eclipse

Estadounidenses, belgas y alemanes verán el eclipse solar total del próximo 12 de agosto en Pillarno. Lo harán desde la casa de Ramón Hevia, un vecino de Castrillón que convirtió un viejo cobertizo familiar en un observatorio astronómico. Donde antes su abuelo tenía gallinas y guardaba maíz, hoy hay telescopios, equipos de observación y una espera marcada en rojo en el calendario.

Ramón Hevia es arquitecto de profesión, propietario de apartamentos turísticos y aficionado a la astronomía desde niño. "Desde los ocho años ya me gustaba observar el cielo y las estrellas", recuerda. Con el tiempo fue comprando telescopios, ampliando equipo y alimentando un sueño común entre los aficionados, tener un observatorio fijo para no andar moviendo todo el material de un sitio a otro. Más información